Alişan Survivor All Star 2022 favori yarışmacısını paylaştı sosyal medya o ismi konuştu! İşte Acun'un açıkladığı ünlüler - gönüllüler kadrosu
Alişan Survivor All Star 2022 favorisini paylaştı sosyal medya o ismi konuştu! Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Geri sayım başladı. Merakla beklenen Survivor All Star kadrosu bugün Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından duyuruldu. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. İşte Survivor All Star 2022 kadrosu ve Alişan'ın favori ismi...
Alişan Survivor All Star 2022 favori yarışmacısını paylaştı sosyal medya o ismi konuştu! İşte Acun'un açıkladığı ünlüler - gönüllüler kadrosu...
Survivor All Star kadrosu belli oldu. Ilıcalı, Survivor 2022 Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını Instagram'dan açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından kısa süre sonra Alişan'dan da bir paylaşım geldi.
Alişan yarışmada kimi tutacağına şimdiden karar vermiş gibi. Alişan paylaşımında Survivor Ardahan'ı paylaşarak "Kardeşim yolun açık olsun" notunu düştü.
İŞTE SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayılırken programın hayranları "Survivor All Star yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor yeni sezon detayları!
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Acun Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz