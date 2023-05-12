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Masterchef'ten gelen kareler şoke etti Somer Sivrioğlu ayrıldı mı şok detay! All-Star yarışmacı isimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, bu sezon All-Star formatında yayınlanacak. Yavaş yavaş yarışmacıların isimleri belli olurken jüri üyelerinin cephesinden gelen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda jüride yer almayacağı iddialarının ardından o kare şoke etti.

12.05.2023 10:01 - Son Güncelleme: 12.05.2023 10:03
Masterchef’ten gelen kareler şoke etti Somer Sivrioğlu ayrıldı mı şok detay! All-Star yarışmacı isimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

Masterchef'in bu sezon All-Star formatında olacağı kesinleşirken, paylaşılan bir kare ortalığı karıştırdı.

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Masterchef’ten gelen kareler şoke etti Somer Sivrioğlu ayrıldı mı şok detay! All-Star yarışmacı isimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldığı, kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edilmişti.

Masterchef’ten gelen kareler şoke etti Somer Sivrioğlu ayrıldı mı şok detay! All-Star yarışmacı isimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

SOMER ŞEF DE YOLCU

Bir diğer iddiaya göre MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da yeni sezon da yer almayacaktı.

Masterchef’ten gelen kareler şoke etti Somer Sivrioğlu ayrıldı mı şok detay! All-Star yarışmacı isimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

Hatta yerine gelecek isminde Ömür Akkor olacağı gelen iddialar arasındaydı. Fakat bu iddialar daha sonra yalanlanmış ve yola 3 jüri üyesiyle devam edileceği belirtilmişti. Fakat gelin görün ki önceki gün İrem Kanan'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı.

Masterchef’ten gelen kareler şoke etti Somer Sivrioğlu ayrıldı mı şok detay! All-Star yarışmacı isimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

Programın yapımcılarından İrem Kanan'dan MasterChef All Star ekibiyle ilk paylaşım geldi.

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