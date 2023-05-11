Şeyma Subaşı ile Meedo'nun düğün fotoğrafı fena ti'ye alındı görenler Çağla Şıkel ile Alişan'a benzetti: "Cennet Mahallesi'ndeki Sultan ile Ferhat"
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun düğün fotoğrafı fena ti'ye alındı görenler Çağla Şıkel ile Alişan'a benzetti, "Sultan ile Ferhat'ı gördüm sanki" , "Benzer işler" yorumları havada uçuştu. Uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın düğün paylaşımları devam ederken sosyal medya da ikiliyi konuşmaktan geri durmadı. Yeni evli çiftin gelinlikli ve damatlıklı bir pozu Çağla Şıkel ile Alişan'ın Cennet Mahallesi'ndeki düğün pozuna benzetildi.
11.05.2023 10:26 - Son Güncelleme: 11.05.2023 10:34
"SULTAN İLE FERHAT..."
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun düğün fotoğrafı fena ti'ye alındı görenler Çağla Şıkel ile Alişan'a benzetti.
Ünlü fenomen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 3 yıllık birliklerini evlilikle taçlandırdılar. İkilinin bir küs bir barışık ilişkisinde mutlu sona gelindi.
Düğün fotoğrafarını paylaşmaya devam eden Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo ile bir fotoğraf karesi Cennet Mahallesi'nde Sulan ile Ferhat karakterine hayat veren Çağla Şıkel ile Alişan'ı akıllara getirdi.