Hamdi Alkan'ın eski eşiydi... Selen Görgüzel ile Işın Karaca birbirine girdi ortalık yangın yerine döndü sosyal medya: "Kayahan mezarında ters döndü"
Hamdi Alkan'ın eski eşiydi... Selen Görgüzel ile Işın Karaca birbirine girdi ortalık yangın yerine döndü, sosyal medyada, "Kayahan mezarında ters döndü" , "Merve Boluğur'un pabucunu damar atar" gibi yorumlar yağdı. Hamdi Alkan ile biten evliilğinin ardından hem sosyal medya paylaşımları hem de itiraflarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel sahne aldığı bir mekanda Kayahan'ın Seni Versinler Ellere şarkısında detone oldu. O anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken Işın Karaca'dan gelen tepki dikkat çekti.
Hamdi Alkan'ın eski eşiydi... Selen Görgüzel ile Işın Karaca birbirine girdi ortalık yangın yerine döndü sosyal medyada, "Kayahan mezarında ters döndü" yorumları yapıldı.
Bir mekanda sahne alan Selen Görgüzel'in seslendirdiği 'Seni Versinler' performansından bir kısım sosyal medyanın diline düştü. Birçok ünlü ile beraber Işın Karaca da "Ama neden?" şeklinde yorum yaptı. Selen Görgüzel'den o yoruma yanıt geldi.
"TALAN ETMEYE ÇALIŞTINIZ"
Selen Görgüzel yapılan eleştirilere ve Işın Karaca'ya yanıt verdi. İşte o yanıtı;
"Dün gece sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı Yemin Ettim'in 5sn'lik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanat severler :) önemli olan iyi niyet bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde neden diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim SESİNE GÜVENİP BAĞIRARAK OKUMAK NE KADARDA RAHATSIZ EDİCİ OLUYORMUŞ DİMİ!!!"
Hamdi Alkan ile 2013 yılında dünyaevine giren ve geçen sene yollarını ayıran Selen Görgüzel, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.