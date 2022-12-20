Masterchef'ten elenen Yağız'ın sevgilisine bakın siz! Finale doğru giderken bir anda elenen Yağız Özçelik meğer...
Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşan Masterchef'e son olarak veda eden isim Yağız Özçelik oldu. Kendine has tavırları, esprili kişiliğiyle bilinen Yağız Özçelik'in elenmesi sosyal medyanın gündemine damgasını vururken, elenmekten son anda kurtulan Görkem ve Tolga'nın sözleri de çok konuşuldu. İşte Masterchef'te Yağız Özçelik'in elendiği gece yaşananlar.
MasterChef Türkiye'de bir eleme gecesi daha duygu dolu anlara sahne oldu. Bu hafta eleme potasına giren Ayaz, Görkem, Tolga ve Yağız yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te heyecan bir an olsun düşmedi. MasterChef'ten elenen isim gecenin sonunda belli oldu.
Eleme potasındaki yarışmacılar önce tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Eleme oyununun ilk etabında Görkem 18 puan, Ayaz 18 puan, Yağız 15 puan ve Tolga 11 puan aldı. Mehmet Şef'in İskenderun tabağını yapan yarışmacılar potadan çıkmak için mücadele verdi. Görkem, şeflerin açıklaması sonrası potadan kurtulmayı başardı. Başarılı yarışmacı tam 40 puan aldı.
"ERKEKLER EVİNİN NEŞESİYDİN"
Yağız'ın vedasını açıklayan Somer Şef, ''Yolun sonu, kolay hatalar... Sana veda ederken yüzümüzde gülücüklerle veda ediyoruz. Erkekler evinin neşesiydin. Buramın yaramaz ama sevimli çocuğuydun. MasterChef yolcuğun ilk 7'ye kadarmış. MasterChef'in 7.'si olduğun için tebrikler'' dedi.