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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'a Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten 'babalık' tüyoları: "Sürekli birbirimize bir şeyler atıyoruz"

Kıvanç Tatlıtuğ'a Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten 'babalık' tüyoları: "Sürekli birbirimize bir şeyler atıyoruz"

Kıvanç Tatlıtuğ'a Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten 'babalık' tüyoları... 2016 yılında Başak Dizer'le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Bir başka sevilen çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk... Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk, Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile babalık konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

19.12.2022 09:53 - Son Güncelleme: 19.12.2022 09:59
Kıvanç Tatlıtuğ’a Özge Özpirinçci’nin eşi Burak Yamantürk’ten ’babalık’ tüyoları: Sürekli birbirimize bir şeyler atıyoruz

"SÜREKLİ BİRBİRİMİZE BİR ŞEYLER ATIYORUZ"

Kıvanç Tatlıtuğ'a Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten 'babalık' tüyoları...

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Kıvanç Tatlıtuğ’a Özge Özpirinçci’nin eşi Burak Yamantürk’ten ’babalık’ tüyoları: Sürekli birbirimize bir şeyler atıyoruz

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’a Özge Özpirinçci’nin eşi Burak Yamantürk’ten ’babalık’ tüyoları: Sürekli birbirimize bir şeyler atıyoruz

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

Kıvanç Tatlıtuğ’a Özge Özpirinçci’nin eşi Burak Yamantürk’ten ’babalık’ tüyoları: Sürekli birbirimize bir şeyler atıyoruz

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’a Özge Özpirinçci’nin eşi Burak Yamantürk’ten ’babalık’ tüyoları: Sürekli birbirimize bir şeyler atıyoruz

Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.

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