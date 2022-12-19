Kıvanç Tatlıtuğ'a Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten 'babalık' tüyoları: "Sürekli birbirimize bir şeyler atıyoruz"
Kıvanç Tatlıtuğ'a Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten 'babalık' tüyoları... 2016 yılında Başak Dizer'le evlenen Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Bir başka sevilen çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk... Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk, Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile babalık konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
19.12.2022 09:53 - Son Güncelleme: 19.12.2022 09:59
"SÜREKLİ BİRBİRİMİZE BİR ŞEYLER ATIYORUZ"
Kıvanç Tatlıtuğ'a Özge Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk'ten 'babalık' tüyoları...