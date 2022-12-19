"ZAMANI DURDURMUŞ GİBİ"

Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son haline bakın görenler gözlerine inanamadı, "Zamanı durdurmuş gibi" yorumları havada uçuştu. İşte Cenk Torun'un son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...