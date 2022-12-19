Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son haline bakın görenler gözlerine inanamadı: "Zamanı durdurmuş gibi"
Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son haline bakın görenler gözlerine inanamadı, "Zamanı durdurmuş gibi" yorumları havada uçuştu. 1996 yapımı komedi ve gençlik türündeki televizyon dizisi Çılgın Bediş denince akla gelen ilk isimlerden Yonca Evcimik Cenk Torun... Şimdilerde 47 yaşında olan Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun adeta yıllara meydan okuyor. Bediş karakterinin büyük aşkı Oktay'ı görenler 'sanki zamanı durdurmuş' diyor. İşte Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay olarak hafızalara kazınan Cenk Torun'un son hali...
19.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 19.12.2022 09:41
"ZAMANI DURDURMUŞ GİBİ"
Çılgın Bediş'in büyük aşkı Oktay'dı... Cenk Torun'un son haline bakın görenler gözlerine inanamadı, "Zamanı durdurmuş gibi" yorumları havada uçuştu. İşte Cenk Torun'un son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...