Bülent Ersoy makyajsız halinin ardından şimdi de son haliyle sosyal medya gündeminde! Canlı yayına alkollü mü çıktı? Şok görüntüler
Bülent Ersoy makyajsız halinin ardından şimdi de son haliyle sosyal medya gündeminde! Canlı yayına alkollü mü çıktı? Mustafa Keser'le sunduğu programın canı yayınına alkollü çıktığı ileri sürülen Diva konuyla ilgili açıklamada bulundu. 69 yaşındaki Bülent Ersoy'un son hali ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte gençliği , makyajsız hali derken dünden bugüne Bülent Ersoy...
20.09.2021 09:39
- Son Güncelleme: 20.09.2021 10:41
Bülent Ersoy makyajsız halinin ardından şimdi de son haliyle sosyal medya gündeminde! Canlı yayına alkollü mü çıktı? Şok görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı, bestecisi Mustafa Keser'in üstlendiği ''Benzemez Kimse Bize'' adlı program, ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı.
Yıldız Tilbe'nin konuk olarak katıldığı canlı yayın, çok ilginç anlara sahne oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Bülent Ersoy'un konuşması ve davranışları, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.