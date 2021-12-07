Masterchef'ten elenen Safanur Bol aşkı Masterchef'te buldu! Kerameti mor saçta olan Safanur'un sevgilisi Masterchef'ten
Masterchef'e bu hafta veda eden isim, mor saçlarıyla hafızalara kazınan Safanur Bol oldu. Renkli saçları, samimi sözleriyle akıllarda yer edinen Safanur Bol, Görkem Demiral ile kaldığı son 2'den çıkamadı ve Mastchef hayallerine veda etti. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Safanur Bol hakkında nereli, kimdir, kaç yaşında, eski hali gibi soruların yanıtları aranırken sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi görenlerin ağzı açık kaldı. Bakın o isim kimmiş. İşte Masterchef'ten elenen Safanur hakkında tüm merak edilenler.
TV8 ekranlarının en fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Farklı tarzı ile bir hayli konuşulan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol, en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Burcu, Hasan ve Araz potadan son anda kurtuldu. Son üçe kalan Tahsin, Safanur ve Görkem Somer Şef'in imza tabağını doğru ve başarılı şekilde yaparak elemeden kurtulmak için yarıştı. Tahsin son dakikalarda elemeden kurtulan isim oldu. Yarışmaya bu hafta veda eden isim olarak da Safanur'un ismi açıklandı.
Mehmet Şef yaptığı açıklamada, ''Bazen yukarıdaki arkadaşlarla konuştuğumuzda ürün birleştirmede seni bir numara gösteriyorlardı ki öyleydi. Hep böyle devam et, seni unutmayacağız" dedi.
Somer Şef, "Kötü şakalar öksüz kaldı. Gülerek de naifliği bozmadan yemek pişirileceğini herkese gösterdin. MasterChef'ın 10. olarak bize veda ediyorsun" açıklamasında bulundu.
Gözyaşlarını tutamayan Safanur şu açıklamalarda bulundu: ''Sizin öğrenciniz olmak, gerçekten çok özeldi. Öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Buradaki mücadelem güzeldi. Hayatımın son döneminde yürüdüğüm en güzel yollardan biriydi. Benim için bir yarışmadan öte bir aile bir bağ. Çoğu şeyleri bir arada yaşatan bir olguydu. Buradan ayrılacak olmak gerçekten zor. Çok güzel insanlar tanıdım burada. Buraya geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Burada gerçekten çok güzel arkadaşlıklar edindim.''