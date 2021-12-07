Masterchef’ten elenen Safanur Bol aşkı Masterchef’te buldu! Kerameti mor saçta olan Safanur’un sevgilisi Masterchef’ten

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, ''Bazen yukarıdaki arkadaşlarla konuştuğumuzda ürün birleştirmede seni bir numara gösteriyorlardı ki öyleydi. Hep böyle devam et, seni unutmayacağız" dedi.

Somer Şef, "Kötü şakalar öksüz kaldı. Gülerek de naifliği bozmadan yemek pişirileceğini herkese gösterdin. MasterChef'ın 10. olarak bize veda ediyorsun" açıklamasında bulundu.