Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...

Mesut'un yeni saati, dünyanın en prestijli saat markalarından Patek Philippe'nin Nautilus 5711 modeli. Marka, 10 yıla yaklaşan bekleme süresi olan modelin üretimini bu yılın başında durdurduğunu açıklayınca, mağazada 30 bin Euro'ya satılan saatin fiyatı gray market'te hemen 100 bin Euro'lara kadar çıkmıştı.