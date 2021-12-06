Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de saat tutkunu çıktı. Daha önce kolunda, 9 milyon liralık, çok sınırlı sayıda üretilen marka saatiyle arz-ı endam eden Özil, kendisine yine çok özel bir saat almış. İşte mesut Özil'in Instagram paylaşımında dikkat çeken o saatin değeri...
06.12.2021 09:26
- Son Güncelleme: 06.12.2021 09:32
KOLUNDA SERVET TAŞIYOR!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...
Mesut'un yeni saati, dünyanın en prestijli saat markalarından Patek Philippe'nin Nautilus 5711 modeli. Marka, 10 yıla yaklaşan bekleme süresi olan modelin üretimini bu yılın başında durdurduğunu açıklayınca, mağazada 30 bin Euro'ya satılan saatin fiyatı gray market'te hemen 100 bin Euro'lara kadar çıkmıştı.