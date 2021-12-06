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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de saat tutkunu çıktı. Daha önce kolunda, 9 milyon liralık, çok sınırlı sayıda üretilen marka saatiyle arz-ı endam eden Özil, kendisine yine çok özel bir saat almış. İşte mesut Özil'in Instagram paylaşımında dikkat çeken o saatin değeri...

06.12.2021 09:26 - Son Güncelleme: 06.12.2021 09:32
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...

KOLUNDA SERVET TAŞIYOR!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...

Mesut'un Instagram'da paylaştığı fotoğrafta kolundaki saati dikkat çekmişti.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...

Mesut'un yeni saati, dünyanın en prestijli saat markalarından Patek Philippe'nin Nautilus 5711 modeli. Marka, 10 yıla yaklaşan bekleme süresi olan modelin üretimini bu yılın başında durdurduğunu açıklayınca, mağazada 30 bin Euro'ya satılan saatin fiyatı gray market'te hemen 100 bin Euro'lara kadar çıkmıştı.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...

Mesut da bir servet ödeyip Patek Philippe Nautilus 5711'i koluna takmış. Peki kaç para ödemiş biliyor musunuz? Tam 400 bin dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 5.5 milyon lira. Neyse ki, Richard Mille'sinden ucuzmuş!!!

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kolunda servet taşıyor! Saat tutkunu çıkan Mesut Özil bakın kaç para ödemiş...

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