Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi! Şimdi ne olacak?
Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi gündeme bomba gibi düştü. Şimdi ne olacak? MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik geçtiğimiz aylarda çatırdadı. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada ayrılık haberlerini doğruladı. Ancak boşanma gerçekleşemiyor. Anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı. İşte detaylar...
06.12.2021 08:58
- Son Güncelleme: 07.12.2021 14:43
ŞİMDİ NE OLACAK?
Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi çıktı. Anlaşmalı boşanma davası açmaya hazırlanan Danilo ve eşi Tuğçe anlaşamayınca davayı açamadı. İşte detaylar...
Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi.