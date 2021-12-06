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Haberler Magazin Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi! Şimdi ne olacak?

Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi! Şimdi ne olacak?

Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi gündeme bomba gibi düştü. Şimdi ne olacak? MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, Atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik geçtiğimiz aylarda çatırdadı. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada ayrılık haberlerini doğruladı. Ancak boşanma gerçekleşemiyor. Anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, tazminatta anlaşamayınca boşanma davasını açamadı. İşte detaylar...

06.12.2021 08:58 - Son Güncelleme: 07.12.2021 14:43
Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi! Şimdi ne olacak?

ŞİMDİ NE OLACAK?

Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi çıktı. Anlaşmalı boşanma davası açmaya hazırlanan Danilo ve eşi Tuğçe anlaşamayınca davayı açamadı. İşte detaylar...

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Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi! Şimdi ne olacak?

Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi.

Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi! Şimdi ne olacak?

EVLERİ AYIRDILAR

2013 yılında çocukları Tibet'i kucağına alan çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. İkili, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı.

Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi! Şimdi ne olacak?

Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve taşındı.

Masterchef jürisi Şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanamıyor! 9 yıllık evlilikte 500 bin Euro krizi! Şimdi ne olacak?

TEMMUZ AYINDA TATİL YAPMIŞLARDI

Son olarak temmuz ayında tatile çıkarak sosyal medya hesaplarından mutluluk karelerini paylaşan çift, henüz boşanma davası açmadı.

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