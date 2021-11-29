Masterchef'ten elenen Pelin Zaman'ın güzelliği dillere destan ama estetik! Danilo Zanna'yla yasak aşk iddiası sonrası sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pelin Zaman önceki akşam elenen isim oldu. Pelin Zaman'ın elenmesi herkesi şaşkına çevirirken hakkında nereli, kaç yaşında, eski hali gibi detaylar merak ediliyor.
Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı. Ancak Pelin'in Masterchef macerası pek uzun sürmedi. Önceki akşam yayınlanan bölümde son üçlüye kalan isimler Safanur, Pelin ve Araz oldu. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim ise Pelin Zaman oldu.
Masterchef'te her gün savaştığını belirten Pelin şu açıklamalarda bulundu:
"Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım.
Pelin Zaman'ın elenmesinin ardından hakkında pek çok detay merak edilirken estetiksiz halini görenler şaşkınlık içerisinde kaldı. Gelin Pelin Zaman'la ile ilgili öne çıkanlara bakalım.