Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses’in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.