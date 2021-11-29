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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...

Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...

Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı, o artık 37 yaşında... Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan, 90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo son haliyle gündemde. 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu Küçük İbo, şimdi ise 37 yaşında...

29.11.2021 09:14 - Son Güncelleme: 29.11.2021 09:24
Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses’in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...

Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında... Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı.

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Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses’in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olan Küçük İbo, şimdi 37 yaşında ve sahnelere geri döndü.

Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses’in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.

Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses’in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...

İşte başta Küçük İbo'nun son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Hülya Avşar’ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses’in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...

Gizem Güven

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