Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında...
Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı, o artık 37 yaşında... Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan, 90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo son haliyle gündemde. 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu Küçük İbo, şimdi ise 37 yaşında...
29.11.2021 09:14
- Son Güncelleme: 29.11.2021 09:24
Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla ünlenen İbrahim Tatlıses'in veliahtına bakın! Küçük İbo ortaya çıktı o artık 37 yaşında... Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı.
Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.