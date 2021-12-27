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Haberler Magazin Hadise'den Ajda Pekkan'a Özcan Deniz'den Ebru Gündeş'e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor

Hadise'den Ajda Pekkan'a Özcan Deniz'den Ebru Gündeş'e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor

Hadise'den Ajda Pekkan'a Özcan Deniz'den Ebru Gündeş'e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor... 2021'in son haftasına girdik, yeni yıla günler kala ünlülerin yılbaşı programları da netlik kazandı. Sanat dünyasının birçok ünlü ismi yeni yılı sahnede karşılayacak, ancak onlarla eğlenmenin bedeli bir hayli ağır...

27.12.2021 09:31 - Son Güncelleme: 27.12.2021 09:52
Hadise’den Ajda Pekkan’a Özcan Deniz’den Ebru Gündeş’e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor

ÜNLÜLERLE EĞLENMENİN BEDELİ CEP YAKIYOR

Hadise'den Ajda Pekkan'a Özcan Deniz'den Ebru Gündeş'e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’den Ajda Pekkan’a Özcan Deniz’den Ebru Gündeş’e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor

COŞKUN SABAH

İSTANBUL - Kişi başı en düşük ücret 1250 TL.

Hadise’den Ajda Pekkan’a Özcan Deniz’den Ebru Gündeş’e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor

DENİZ SEKİ

KIBRIS - 3 gün 2 gece konaklamalı programın kişi başı fiyatı 5189 TL.

Hadise’den Ajda Pekkan’a Özcan Deniz’den Ebru Gündeş’e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor

FUNDA ARAR

KIBRIS - Program kapsamında uçuş ve 4 gün 3 gece konaklamanın kişi başı fiyatı 11.500 TL.

Hadise’den Ajda Pekkan’a Özcan Deniz’den Ebru Gündeş’e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor

MERVE ÖZBEY

KOCAELİ - 4 kişilik bistro masanın ücreti 2500 TL. 4 kişilik sahne önü-masa ücreti ise 5 bin TL.

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