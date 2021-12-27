Hadise'den Ajda Pekkan'a Özcan Deniz'den Ebru Gündeş'e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor
Hadise'den Ajda Pekkan'a Özcan Deniz'den Ebru Gündeş'e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak! Onlarla eğlenmenin bedeli cep yakıyor... 2021'in son haftasına girdik, yeni yıla günler kala ünlülerin yılbaşı programları da netlik kazandı. Sanat dünyasının birçok ünlü ismi yeni yılı sahnede karşılayacak, ancak onlarla eğlenmenin bedeli bir hayli ağır...
27.12.2021 09:31
- Son Güncelleme: 27.12.2021 09:52
ÜNLÜLERLE EĞLENMENİN BEDELİ CEP YAKIYOR
Hadise'den Ajda Pekkan'a Özcan Deniz'den Ebru Gündeş'e ünlüler yılbaşında bakın nerede sahne alacak!