Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı ile Mesut'una bakın olay video! Sosyal medya onları konuştu Özgür Ozan ile Şevket Çoruh arabanın içinde...
Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı ile Mesut'undan olay video! Sosyal medya onları konuştu Özgür Ozan ile Şevket Çoruh arabanın içinde eğlendiği anların videosunu sosyal medya hesabından yayınladı, ünlü ikili kısa süre içinde gündem oldu. 15 yıldır ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinde yer alan Mesut ve Hüsnü karakterleri özel hayatında da yan yana bir hayli eğleniyor. İşte keyfi bir hayli yerinde olan Özgür Ozan ile Şevket Çoruh'un o anları...
27.12.2021 09:03
- Son Güncelleme: 27.12.2021 09:10
Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı ile Mesut'una bakın! Sosyal medya onları konuştu Özgür Ozan ile Şevket Çoruh arabanın içinde eğlendi, o anlar sosyal medyada dikkat çekti.
Araç içinde eğlenen Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un o anları sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Özel hayatında da iyi anlaşan ikilinin yaşı merak konusu oldu. İşte başta Özgür Ozan ve Şevket Çoruh olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...