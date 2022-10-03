Masterchef’ten elenen Kaan’ın dilinden düşürmediği büyük aşkı Berna güzelliğiyle konuşuluyor! Kaan Noyanalpan’ın sevgilisi...

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Masterchef'te son 3'e kalan Fatma Nur en iyi tabağı yaptı ve elenmekten kurtuldu. Masterchef'e veda eden yarışmacı ise Kaan oldu. Çağatay gözyaşlarını tutamayarak; ''Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sağ olun yorumlarınız için. En yakın arkadaşım gitti. Ben göndermiş oldum. Rakip gördüğüm kim varsa potaya göndereceğim'' dedi.