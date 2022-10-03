Masterchef'ten elenen Kaan'ın dilinden düşürmediği büyük aşkı Berna güzelliğiyle konuşuluyor! Kaan Noyanalpan'ın sevgilisi...
Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor... İlk kez 17 kişi kalan Masterchef'in ana kadrosuna bu hafta veda eden isim Kaan Noyanalpan oldu. Renkli ve pozitif bir yarışmacı olan Kaan'ın vedası herkesi üzdü. Yarışmaya sık sık sevgilisi Berna için geldiğini söyleyen Kaan Noyanalpan'ın, veda ettiği akşam da dilinden düşürmediği isim yine Berna oldu. Kaan Noyanalpan günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU
Masterchef'te son 3'e kalan Fatma Nur en iyi tabağı yaptı ve elenmekten kurtuldu. Masterchef'e veda eden yarışmacı ise Kaan oldu. Çağatay gözyaşlarını tutamayarak; ''Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sağ olun yorumlarınız için. En yakın arkadaşım gitti. Ben göndermiş oldum. Rakip gördüğüm kim varsa potaya göndereceğim'' dedi.
Elendikten sonra açıklama yapan Kaan, "Öncelikle yemeğinizi yapamadığım için üzgünüm. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Burası bitti ama güzel insanlar tanıdım. Üzüldüm evet içim ağlıyor aslında bakarsanız ama buna rağmen mutlu olmayı bilmek gerek. Pozitif olmaya devam, önlüğü giymek istiyordum." ifadelerini kullandı.
Liseyi İnönü Anadolu Lisesi'nde okuyan Kaan Noyanalpan, 7 yıldır restoranlarda aşçılık üzerine çalışmıştır. Şu anda Türk damak tadına uyarladıkları İtalyan mutfağı üzerine yemekler yapılan küçük bir restoranda çalışmaktadır.