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Masterchef Burak 'hiç evlenmedim ama kızım var' dedi aslı astarı başka çıktı! Akıllara sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları geldi

Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar.Bazı yarışmacılar var ki diğer yarışmacılardan daha fazla dikkat çekiyor. Onların başında da Burak Kaya geliyor. 'Bir kızım var, evlat edindim. Sokakta buldum.' deyip ardından, onun bir kedi olduğunu söyleyen Burak Kaya herkesi güldürdü. Burak Kaya hakkında araştırma yapanlarsa akıllara zarar şiddet iddialarıyla karşılaştı. İşte haberin detayları...

03.10.2022 10:27 - Son Güncelleme: 03.10.2022 10:27
Masterchef Burak ’hiç evlenmedim ama kızım var’ dedi aslı astarı başka çıktı! Akıllara sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları geldi

Masterchef'in iddialı ismi Burak Kaya, bu kez herkesi güldürdü.

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Masterchef Burak ’hiç evlenmedim ama kızım var’ dedi aslı astarı başka çıktı! Akıllara sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları geldi

Aileleriyle görüntülü konuştuklarını ve kızı Hira'yı da gördüğünü söyledi önce Burak Kaya.

Masterchef Burak ’hiç evlenmedim ama kızım var’ dedi aslı astarı başka çıktı! Akıllara sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları geldi

Hira'yı sokakta bulduğunu ,evlat edindiğini ve hiç evlenmediğini söyleyen Burak Kaya'nın sözleri üzerine Şef Somer Sivrioğlu Hira'ya öpücüklerini yolladı.

Masterchef Burak ’hiç evlenmedim ama kızım var’ dedi aslı astarı başka çıktı! Akıllara sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları geldi

Ancak asıl bomba oradan sonra patladı.

Masterchef Burak ’hiç evlenmedim ama kızım var’ dedi aslı astarı başka çıktı! Akıllara sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları geldi

Burak Kaya, 'Hira'nın bir kedi olduğunu söylemesi üzerine stüdyodakiler kahkahalara boğuldu.

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