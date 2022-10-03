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Haberler Magazin MasterChef Somer Sivrioğlu'nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliği ihanetle bitmişti... 2 çocuğu olan ünlü şef kızı Derin'i paylaştı: "Aynı baba"

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliği ihanetle bitmişti... 2 çocuğu olan ünlü şef kızı Derin'i paylaştı: "Aynı baba"

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliğinden 2 çocuğu olan ünlü şef kızı Derin'i paylaştı görenler, "Aynı baba" , "İki aynı surat" , "Ne kadar benziyorsunuz, bu kadar olur" yorumları yaptı. 18 yıllık evliliğini Pınar Kayabaşı ile ilişkiye başlayınca bitiren MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun kızıyla pozu sosyal medyada gündem oldu. paylaştı. Kızı yurt dışında olan Somer Şef kızını çok özlediğini söyledi. Somer Şef'in kızını görenler "Aynı babası" yorumları yaptı.

03.10.2022 09:46 - Son Güncelleme: 03.10.2022 10:01
MasterChef Somer Sivrioğlu’nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliği ihanetle bitmişti... 2 çocuğu olan ünlü şef kızı Derin’i paylaştı: Aynı baba

"AYNI BABASI"

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliği ihanetle bitmişti... 2 çocuğu olan ünlü Şef Somer Sivrioğlu kızı Derin'i paylaştı görenler, "Aynı baba" yorumları yaptı.

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MasterChef Somer Sivrioğlu’nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliği ihanetle bitmişti... 2 çocuğu olan ünlü şef kızı Derin’i paylaştı: Aynı baba

Somer Sivrioğlu eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kayabaşı ile aldatmış, sonrasında da 18 yıllık eşinden boşanmıştı.

MasterChef Somer Sivrioğlu’nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliği ihanetle bitmişti... 2 çocuğu olan ünlü şef kızı Derin’i paylaştı: Aynı baba

"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. "İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." diye açıklama yapmıştı Aslı Sivrioğlu.

MasterChef Somer Sivrioğlu’nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliği ihanetle bitmişti... 2 çocuğu olan ünlü şef kızı Derin’i paylaştı: Aynı baba

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Pınar Kayabaşı'nın doğum gününü kutlayan Somer Sivrioğlu'nun Instagram'dan paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

MasterChef Somer Sivrioğlu’nun evlat özlemi! 18 yıllık evliliği ihanetle bitmişti... 2 çocuğu olan ünlü şef kızı Derin’i paylaştı: Aynı baba

Somer Sivrioğlu kızını çok özlediğini sosyal medyadan paylaştı. Çocukları Avustralya'da yaşayan Somer Şef kızıyla bir pozunu "Çok özlem içerir" notuyla paylaştı.

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