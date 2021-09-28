Masterchef'ten elenen Hamza bakın kim çıktı genç kızlara ahlaksız teklifler fotoğraflar... Apar topar gönderildi sebep bu mu?
Türkiye'nin en iyi şefi olmak için rekabet eden aşçıların yer aldığı Masterchef, TV 8 ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Her defasında iddiasını dile getiren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek'ti. Elemelerden bu yana sivri açıklamalarıyla gündeme gelen Hamza Mercimek'in, Masterchef macerası oldukça kısa sürdü. Masterchef'in yayınlanan son bölümünde yarışmaya veda eden isim Hamza Mercimek olurken hakkında oldukça ilginç detaylar ortaya çıktı.
28.09.2021 09:42
- Son Güncelleme: 28.09.2021 09:43
MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.
MasterChef Türkiye'nin beşinci haftasının ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Mustafa oldu. Oylama sonrasında belirlenen ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, takım arkadaşları arasından seçtiği Hasan, beşinci eleme adayı oldu.