Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karacaoğlu'nun boyu kadar kızları var! Sır gibi saklanıyor ama...
15 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Mesut komiser karakterini canlandırıyor Şevket Çoruh. Dizinin sorunlu karakterlerinden biri olan Mesut komiserin dizide bir oğlu bulunuyor. Ancak Arka Sokaklar'ın Mesut'unun gerçek hayatta boyu kadar bir kızı var. 1993-2004 yılları arasında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlilik yapan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh'un annesine olan benzerliği sosyal medyanın gündemi haline geldi.
28.09.2021 09:37
- Son Güncelleme: 28.09.2021 09:39
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile tanınan oyuncu Şevket Çoruh'un gerçek hayatta boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un kız Gülenay Çoruh, babasından daha çok yine ünlü bir oyuncu olan annesi Günay Karacaoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor.
2004 YILINDA BOŞANDILAR
Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.Şimdilerde Özge Turna ile evli olan Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.
İşte başta Şevket Çoruh olmak üzere ünlülerin çocukları.