Vav TV İzle
Haberler Magazin Kibariye'nin son halini görünce küçük dili yutmak garanti! Kiboş'a bir haller oldu dalga geçilince küplere bindi

Kibariye'nin son halini görünce küçük dili yutmak garanti! Kiboş'a bir haller oldu dalga geçilince küplere bindi

Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Güçlü sesiyle dinleyenleri mest eden şarkıcı Kibariye, çocukken sahne almaya başladı. 61 yaşındaki Kibariye, önceki gün katıldığı programdaki haliyle görenleri şoke etti. Son dönemde eşi Ali Küçükbalçık'la sık sık gündeme gelen Kibariye'nin yayına perukla çıkması sonrası sosyal medya salladı. Kibariye'yi diline dolayanlardan biri de Şafak Sezer'di...

28.09.2021 09:40 - Son Güncelleme: 28.09.2021 09:42
Kibariye’nin son halini görünce küçük dili yutmak garanti! Kiboş’a bir haller oldu dalga geçilince küplere bindi

Bir süre önce 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Kibariye, canlı yayına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kibariye’nin son halini görünce küçük dili yutmak garanti! Kiboş’a bir haller oldu dalga geçilince küplere bindi

Ünlü şarkıcı çıktığı canlı yayına yeni imajıyla sosyal medyanın da gündemine geldi.

Kibariye’nin son halini görünce küçük dili yutmak garanti! Kiboş’a bir haller oldu dalga geçilince küplere bindi

Kibariye ise canlı yayına perukla çıktı.

Kibariye’nin son halini görünce küçük dili yutmak garanti! Kiboş’a bir haller oldu dalga geçilince küplere bindi

Peruklu haliyle bambaşka birine benzemeyen Kibariye, Şafak Sezer'in esprilerinden kurtulamadı.

Kibariye’nin son halini görünce küçük dili yutmak garanti! Kiboş’a bir haller oldu dalga geçilince küplere bindi

Eğlenceli halleriyle tanınan Sezer, sanatçıyı tiye almak için canlı yayında peruk taktı.

SON DAKİKA