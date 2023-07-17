Masterchef'ten elenen Güzide milyonluk çıktı! Masterchef'e ilk geldi ilk gitti! Saray yavrusunda yaşayan Güzide Mertcan'ın eşi meğer...
Masterchef'in gelmiş geçmiş en zengin yarışmacısı olan Güzide Mertcan, ilk girdiği Masterchef'te ilk elenen isim oldu. Dün akşam yaşanan şok elemenin ardından Güzide Mertcan sosyal medyanın gündeminde. 2019 yılında katıldığı Masterchef 2019 sayesinde şöhrete kavuşan Güzide Mertcan, Masterchef 2023 All-Star'ın ilk yarışmacısı olmuştu. Mutfaktaki hünerleri bir yana özel hayatıyla da gündeme gelen Güzide Mertcan, herkesi şaşırtıyor. İşte detaylar...
17.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 17.07.2023 08:50
Mehmet Şef'in tabağını en başarısız yapan isim Güzide oldu. Böylelikle MasterChef All Star yarışmasına ilk veda eden isim Güzide olmuş oldu.