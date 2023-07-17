Vav TV İzle
Haberler Magazin Süperstara süper lüks tekne! Ajda Pekkan bottan inmekte zorlandı teknesi ise dudak uçuklattı! Kendini mavilere atan Pekkan...

Süperstara süper lüks tekne! Ajda Pekkan bottan inmekte zorlandı teknesi ise dudak uçuklattı! Kendini mavilere atan Pekkan...

77 yaşındaki süperstarın, süper lüks teknesi... Türk müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, Türkiye'yi etkisi altına alan sıcakların kaçtı kendisini mavilere attı. Bodrum'da deniz açılan Ajda Pekkan, ultra lüks teknesine binerken zor anlar yaşadı. Güvertede arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi. İşte Ajda Pekkan'ın objektiflere yansıyan o anları...

17.07.2023 08:43 - Son Güncelleme: 17.07.2023 08:43
Süperstara süper lüks tekne! Ajda Pekkan bottan inmekte zorlandı teknesi ise dudak uçuklattı! Kendini mavilere atan Pekkan...

Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süperstara süper lüks tekne! Ajda Pekkan bottan inmekte zorlandı teknesi ise dudak uçuklattı! Kendini mavilere atan Pekkan...

Milliyet'in habrine göre; Güvercinlik'teki demirli halde bekleyen gulet teknede arkadaşlarıyla sohbet eden usta sanatçı, akşam saatlerinde otelin restoranına geçti.

Süperstara süper lüks tekne! Ajda Pekkan bottan inmekte zorlandı teknesi ise dudak uçuklattı! Kendini mavilere atan Pekkan...

Teknenin arka kısmından arkadaşlarının yardımıyla zodyak bota binen 77 yaşındaki şarkıcı, deniz üzerinde rüzgardan etkilenince, yağmurluğunun kapüşonunu takarak önlem aldı.

Süperstara süper lüks tekne! Ajda Pekkan bottan inmekte zorlandı teknesi ise dudak uçuklattı! Kendini mavilere atan Pekkan...

Otel çalışanları, iskeleye yanaşan bottan inmekte zorluk yaşayan Ajda Pekkan'a yardımcı oldu.

Süperstara süper lüks tekne! Ajda Pekkan bottan inmekte zorlandı teknesi ise dudak uçuklattı! Kendini mavilere atan Pekkan...

Otelde arkadaşlarıyla akşam keyfi yapan ünlü sanatçı, rahat etmesi için özel bir bölüme alındı.

SON DAKİKA