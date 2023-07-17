Süperstara süper lüks tekne! Ajda Pekkan bottan inmekte zorlandı teknesi ise dudak uçuklattı! Kendini mavilere atan Pekkan...
77 yaşındaki süperstarın, süper lüks teknesi... Türk müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, Türkiye'yi etkisi altına alan sıcakların kaçtı kendisini mavilere attı. Bodrum'da deniz açılan Ajda Pekkan, ultra lüks teknesine binerken zor anlar yaşadı. Güvertede arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi. İşte Ajda Pekkan'ın objektiflere yansıyan o anları...
17.07.2023 08:43 - Son Güncelleme: 17.07.2023 08:43