5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! 37 yaşındaki Hadise’den ikinci evlilik itirafı! “Ben aşk kadınıyım” deyip açıkladı...

Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edildi.