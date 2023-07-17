5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti! 37 yaşındaki Hadise’den ikinci evlilik itirafı! “Ben aşk kadınıyım” deyip açıkladı...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise, özellikle iş insanı Mehmet Dinçeler ile yaptığı evlilikle bir dönem magazin manşetlerinden düşmemişti. Mehmet Dinçerler ile evliliği 5 ay süren Hadise'den şaşırtan bir açıklama geldi. Kıbrıs konserinde özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Hadise, "Ben aşk kadınıyım" diyerek dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte Hadise'nin o açıklaması...
17.07.2023 09:01 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:02
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda Mayıs 2022'de nikah masasına oturdu.
Mutlulukları kısa süren ünlü çiftten Hadise, boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açtı.
Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edildi.
"AŞK KADINI"
5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise, uzun bir aradan sonra evliliğe dair açıklamalarda bulundu.