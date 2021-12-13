Masterchef'ten elenen Görkem'in ablası bakın kim çıktı! Esra Demiral meğer o yarışma senin bu yarışma benim gezimiş
Oldukça iddialı bir kadroyla yeni sezona başlayan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef'e ilk haftadan veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. İlk hafta elenen Görkem Demiral daha sonra yarışmaya geri döndü ancak bu geri dönüş çok uzun soluklu olmadı. Görkem Demiral, 12 Aralık akşamı yayınlanan bölümde Masterchef'e veda eden isim oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Görkem Demiral hakkında araştırma yapanlar ablasının kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Daha önce de ekranda birçok kez yer alan Esra Demiral hepimizin yakından tanıdığı bir isim.
MasterChef'te eleme potasında olan üç isim; Görkem, Eren ve Mert, iki aşamalı turda mücadele verdi. Yarışmacılar ilk turda sarımsak ürünü ile yaratıcı tabaklar çıkardı. Oyunun ardından jüri tabakları oyladı. İkinci turda üç yarışmacı da Mehmet Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmak için mutfağa girdi. İlk tur sonunda jüriden, Mert 21, Eren 18, Görkem ise 17 puan aldı. İkinci tur sonunda Mert 39, Eren 41 ve Görkem de 32 olarak yarışmayı tamamladı. Elenen isim ise Görkem oldu.
Görkem'in vedası üzerine Danilo Şef, "Görkem bu aslında dejavu, daha önce yaşadık. Çok güzel bir kalbin var muhteşem bir enerjin var. Senin yolun açık ve uzun" dedi. Mehmet Şef ise "İlk turda gittiğinde üzülmüştüm. Tabak dizaynlarını beğeniyoruz. Sen iyi bir yere geleceksin, Masterchef'in dokuzuncusu oldun." açıklamasında bulundu.