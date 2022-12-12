Gupse Özay ve eşi Barış Arduç kızlarını sır gibi saklıyorlardı ama olmadı! İlk kez görüntülendi işte çocukları Jan Asya
Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çift, bebeklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Jan Asya'nın yüzünü paylaşamayan ünlü çift kızlarıyla arada sırada, yüzünü gizleyerek paylaşımlarına devam ediyordu. Ancak bu kez kaçamadılar. Gupse Özay-Barış Arduç, önceki gün bebekleriyle birlikte doktordan çıkarken objektiflere takıldı.
12.12.2022 08:50 - Son Güncelleme: 12.12.2022 08:51
Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde başrolü Barış Arduç ile paylaştı. Zeliha ve Cemil karakterlerini canlandıran ikilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.