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Haberler Magazin Masterchef'ten elenen Burcu öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı "Teknik yaptım dolma kazandı dolma yaptım teknik kazandı" Salladıkça salladı

Masterchef'ten elenen Burcu öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı "Teknik yaptım dolma kazandı dolma yaptım teknik kazandı" Salladıkça salladı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor Burcu Önal. Bir önceki sezondan farklı olarak Masterchef All-Star'da daha sessiz bir ruh haline bürünen Burcu Önal, sürpriz bir şekilde önceki akşam yarışmaya veda eden isim oldu. Burcu Önal elendikten sonra öyle bir paylaşım yaptı ki bir anda ortalık karıştı. İlk hafta elenen Güzide Mertcan da buna benzer bir paylaşım yapmıştı. İşte detaylar...

24.07.2023 09:39 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:39
Masterchef’ten elenen Burcu öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı Teknik yaptım dolma kazandı dolma yaptım teknik kazandı Salladıkça salladı

Masterchef All-Star'ın önceki akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir veda yaşandı.

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Masterchef’ten elenen Burcu öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı Teknik yaptım dolma kazandı dolma yaptım teknik kazandı Salladıkça salladı

Danilo Şefin vermiş olduğu tabağı daha başarısız yaparak Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı Burcu oldu.

Masterchef’ten elenen Burcu öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı Teknik yaptım dolma kazandı dolma yaptım teknik kazandı Salladıkça salladı

Mehmef Şef, "Açık konuşmak gerekirse senin yeteneğini biliyoruz. Ama sen zaten bizi gerek yurt dışında gerek yurt içinde bizi gururlandıran yarışmacısın. Ama üzüldük, All Star bizi şaşırtmaya devam ediyor. " dedi.

Masterchef’ten elenen Burcu öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı Teknik yaptım dolma kazandı dolma yaptım teknik kazandı Salladıkça salladı

Danilo Şef, "Hala şoktayım açıkçası. Çok üzgünüm senin yeteneğini herkes biliyor zaten. " ifadelerini kullandı.

Masterchef’ten elenen Burcu öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı Teknik yaptım dolma kazandı dolma yaptım teknik kazandı Salladıkça salladı

Burcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Gece 40 derece ateşle buraya geldim. Ama elimden gelen her şeyi yaptım. Vazgeçmedim sonuna kadar bir tabak çıkarttım.

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