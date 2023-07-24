Masterchef'ten elenen Burcu öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı "Teknik yaptım dolma kazandı dolma yaptım teknik kazandı" Salladıkça salladı
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor Burcu Önal. Bir önceki sezondan farklı olarak Masterchef All-Star'da daha sessiz bir ruh haline bürünen Burcu Önal, sürpriz bir şekilde önceki akşam yarışmaya veda eden isim oldu. Burcu Önal elendikten sonra öyle bir paylaşım yaptı ki bir anda ortalık karıştı. İlk hafta elenen Güzide Mertcan da buna benzer bir paylaşım yapmıştı. İşte detaylar...
24.07.2023 09:39 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:39
Danilo Şefin vermiş olduğu tabağı daha başarısız yaparak Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı Burcu oldu.