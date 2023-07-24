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Haberler Magazin Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın oğluydu! Minik Samet bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...

Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın oğluydu! Minik Samet bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...

Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, İlyas'ın deri ceketinden Asya'nın yazmasına kadar her detayıyla hafızalara kazındı. "Sevmek neydi? Sevgi emekti" repliği yıllarca dilden dile dolaşırken filmde Türkan Şoray'ın oğlunu canlandıran çocuk oyuncu, seneler sonra gündem oldu. Küçük Samet'in kimin canlandırdığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Samet'i canlandıran kadın oyuncunun, Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i hangi ünlü kadın oyuncuymuş...

takvim.com.tr
24.07.2023 09:57 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:57
Selvi Boylum Al Yazmalım’da Türkan Şoray’ın oğluydu! Minik Samet bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...

Yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’da Türkan Şoray’ın oğluydu! Minik Samet bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...

Hem senaryosu hem oyuncu kadrosuyla büyün beğeni toplayan yapım, İlyas'ın deri ceketinden Asya'nın yazmasına kadar her detayıyla hafızalara kazındı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Türkan Şoray’ın oğluydu! Minik Samet bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...

"Sevmek neydi? Sevgi emekti" repliği yıllarca dilden dile dolaşırken filmde Türkan Şoray'ın oğlunu canlandıran çocuk oyuncu, seneler sonra gündem oldu.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Türkan Şoray’ın oğluydu! Minik Samet bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...

Küçük Samet'in kimin canlandırdığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Samet'i canlandıran kadın oyuncunun, Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol aldığı ortaya çıktı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Türkan Şoray’ın oğluydu! Minik Samet bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukluk ve şimdiki halleri...

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