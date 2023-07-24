Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın oğluydu! Minik Samet bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...
Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yer aldığı, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, İlyas'ın deri ceketinden Asya'nın yazmasına kadar her detayıyla hafızalara kazındı. "Sevmek neydi? Sevgi emekti" repliği yıllarca dilden dile dolaşırken filmde Türkan Şoray'ın oğlunu canlandıran çocuk oyuncu, seneler sonra gündem oldu. Küçük Samet'in kimin canlandırdığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Samet'i canlandıran kadın oyuncunun, Deli Yürek, Dudaktan Kalbe, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i hangi ünlü kadın oyuncuymuş...
24.07.2023 09:57 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:57
Yönetmenlik koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu Selvi Boylum Al Yazmalım, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
"Sevmek neydi? Sevgi emekti" repliği yıllarca dilden dile dolaşırken filmde Türkan Şoray'ın oğlunu canlandıran çocuk oyuncu, seneler sonra gündem oldu.