1996 güzeli Tuğba Altıntop'un son hali inanılmaz! Rafet El Roman’ın 2 kızının annesine bakın! “8 kere imam 1 kere resmi nikahla evlendim” demişti...
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı sene Rafet El Roman ile evlendi ve çiftin olaylı boşanması uzun süre magazin gündeminde kendine yer buldu. Su ve Şevval adında iki kızı olan Altıntop, bir dönem adeta sırra kadem bastı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Altıntop, son olarak "8 kere imam 1 kere resmi nikahla evlendim" açıklamasıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü isim, şimdi ise son haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Altıntop'u görenler gözlerine inanamadı. İşte 46 yaşındaki Tuğba Altıntop'un ağızları açık bırakan son hali...
24.07.2023 09:22 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:22
1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman'la nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Su Elnur ile Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Ancak 1996 yılında başlayan evlilik 2003'te sona erdi.
Oldukça olaylı bir şekilde ayrılan ikiliden Rafet El Roman boşanma sonrası yeniden evlenirken, Tuğba Altıntop ise bir süre ortalarda görülmedi.
2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başlayan ve ekranlara dönen Tuğba Altıntop, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.