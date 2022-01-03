Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı ilk yorum EDHO'nun yıldızı Sevil Akı Saner'den! Siz bir de gençliğini görün
Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı, Hatice Yılmaz'ın doğum gününde gelen fotoğrafa ilk yorum EDHO'nun yıldızı Sevil Akı Saner'den geldi. Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden... Son olarak EDHO'daki Tipi karakterinin büyük aşkı Gönül'ü canlandıran Zara, sesinin yanında oyunculuğunu da konuşturmuştu. 10 parmağında 10 marifet olan şarkıcı Zara, Instagram'dan annesinin gençlik halini paylaştı ve doğum gününü kutladı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan ünlü şarkıcıya ilk yorum ise EDHO'nun Tipi'sinin ablası karakterine hayat veren Sevil Akı Saner'den geldi. Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı
03.01.2022 09:11
- Son Güncelleme: 03.01.2022 09:25
Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle hayran bıraktı ilk yorum EDHO'nun yıldızı Sevil Akı Saner'den! Siz bir de gençliğini görün Hatice Yılmaz'ın...
Asıl adı Neşe Yılmaz olan Zara,15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul'da doğdu. Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkardı.
Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara, son dönemde değişimi ile sık sık gündeme geliyor.
Zara'nın annesinin fotoğrafına ilk yorum Sevil Akı Saner'den geldi. Saner, Zara'ya, "Sağlıklı mutlu yıllar güzel ailem..." dedi.