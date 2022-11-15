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Masterchef'ten elenen Burak'a bakın siz! Sevgilisi kimden aslen nereli olduğuna kadar merak edilen Burak Revanbahş meğer...

Tv 8 eranlarında yayınlanan Masterchef'te yarışmacıla bir sonraki haftaya geçmek için ter dökerken bir yandan da herkesi üzen elemeler yaşanıyor. Onlardan biri de önceki akşam yaşandı. Masterchef 2022'ye veda eden isim Burak Revanbahş oldu. Gözyaşlarının sel olduğu eleme gecesinin ardından Burak Revanbahş günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

15.11.2022 08:47 - Son Güncelleme: 15.11.2022 08:48
Masterchef’ten elenen Burak’a bakın siz! Sevgilisi kimden aslen nereli olduğuna kadar merak edilen Burak Revanbahş meğer...

Masterchef'e önceki akşam veda eden Burak Revanbahş günen en çok merak edilen isimlerinden biri. Gözyaşlarının sel olduğu eleme sonrası hakkındaki tüm detaylar merak ediliyor.

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Masterchef’ten elenen Burak’a bakın siz! Sevgilisi kimden aslen nereli olduğuna kadar merak edilen Burak Revanbahş meğer...

MasterChef Türkiye'nin 127. bölümü olay oldu. Burak, Barış, Görkem Tolga, Yağız ve Büşra eleme potasında çıkmak için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yemeklerini tattı.

Masterchef’ten elenen Burak’a bakın siz! Sevgilisi kimden aslen nereli olduğuna kadar merak edilen Burak Revanbahş meğer...

MASTERCHEF'E DAMGA VURAN ELEME!

Burak, Barış, Görkem Tolga, Yağız ve Büşra'nın potada olduğu MasterChef Türkiye'de eleme oyununun ilk etabı sonrası son 3'e kalan isimler açıklandı.

Kırmızı ve mavi takımın rekabet ettiği MasterChef'te son 3'e kalan yarışmacılar Barış, Burak ve Görkem oldu.

Masterchef’ten elenen Burak’a bakın siz! Sevgilisi kimden aslen nereli olduğuna kadar merak edilen Burak Revanbahş meğer...

SOMER ŞEF'TEN ELENEN ADAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: "KOLAY KARAR VEREMEDİK"

Gecenin sonunda açıklamada bulunan Somer Şef kolay karar veremediklerini vurguladı.

Masterchef’ten elenen Burak’a bakın siz! Sevgilisi kimden aslen nereli olduğuna kadar merak edilen Burak Revanbahş meğer...

Mehmet Şef, hayallerine veda eden ismi açıkladı.

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