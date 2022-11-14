Rihanna'nın son halini görenlerin nutku tutuldu! 6 ay önce oğlunu kucağına almıştı görenler: "Koskoca Riri, Solmaz Çiros'a dönmüş"
Rihanna'nın son halini görenlerin nutku tutuldu! 6 ay önce oğlunu kucağına almıştı görenler, "Koskoca Riri Solmaz Çiros'a dönmüş" yorumları yaptı. Dünyaca ünlü 34 yaşındaki Barbadoslu milyarder şarkıcı ve modacı Rihanna, yeni haliyle sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde 13 Mayıs'ta dünyaya getirdiği oğluyla ilişkisinden ilk kez bahseden Rihanna, açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Gündemde yerini koruyan Rihanna'yı görenler şaştı kaldı, bir dönem Seda Sayan'ın evlilik programında yer alan ve kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros'ın son haline benzetti.
14.11.2022 09:45 - Son Güncelleme: 14.11.2022 09:56
"KOSKOCA RİRİ, SOLMAZ ÇİROS'A DÖNMÜŞ"
Rihanna'nın son halini görenlerin nutku tutuldu! 6 ay önce oğlunu kucağına almıştı görenler, "Koskoca Riri, Solmaz Çiros'a dönmüş" yorumları yapıyor.
Geçtiğimiz mayısta anne olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, annelik hakkında ilk kez konuştu. 'Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulunan Rihanna, bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söyledi.
"BİR SONRAKİ ADIMIM BU"
Bebeğinin adını henüz açıklamayan Rihanna, "Hep çocuklarla ilgili bir şey yapmak istemişimdir. Çocuğum olduğu için herkes klişe olduğunu düşünecek ama bir sonraki adımım bu. Alışverişe gittiğimde fark ettim ki çocuğumun giymesini istediğim şeyler yapmak istiyorum. Kıyafet bulmak zor oluyor. Kendi fikirlerim var" ifadelerini kullandı.