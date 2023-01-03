Masterchef'ten elenen Burak Kaya çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın harekete geçtiği iddia edilmişti: "İyi ki varsın"

Bunun üzerine İtalyan Şef Danilo Zanna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu son hafta. Haftalarca burada yarışıyoruz. Ama bence tüm MasterChef boyunca gerçekten parlak bir yol çizdin. Muhteşem bir hikaye anlattın. iyi ki varsın, iyi ki buraya geldin."