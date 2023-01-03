Masterchef'ten elenen Burak Kaya çıka çıka bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın harekete geçtiği iddia edilmişti: "İyi ki varsın"
Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen şef adaylarının yarıştığı Masterchef'te artık sona doğru geliniyor. Beyaz önlüğü giyen 4 yarışmacı belli oldu. Yarışmaya son olarak veda eden isim ise Burak Kaya. Yarışmanın başından bu yana dikkat çeken isimlerden biri Burak Kaya. Zaman zaman bazı polemiklere girse de genel olarak yarışmanın yalnız kovboyu olan Burak Kaya günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte haberin detayları...
MasterChef'te büyük final için geri sayım devam ediyor. Metin, Ayaz ve Görkem finalist olmayı başarmıştı. Burak Kaya ve Kıvanç MasterChef'te dördüncü finalist olmak için kıyasıya yarıştı. MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu; MasterChef yarışmacıları tarafından yapılan yemekleri değerlendirdi.
MasterChef Türkiye'de büyük finale az kaldı. Kıvanç ve Burak kaya 2 Michelin yıldızlı Fatih Tutak'ın verdiği uskumru dolması tarifini yapmaya çalıştılar.
Gecenin sonunda MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Kıvanç 46 puan alarak yarışmanın dördüncü finalisti olmayı başardı. Burak Kaya ise 40 puanda kaldı.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun açıklamaları sırasında Burak Kaya'nın gözleri doldu. Burak Kaya, "Olmadı Şef. Yapacak bir şey yok. Kısmet böyleymiş. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum olaya. Sizleri tanıdım. Olmadı. Başka diyecek bir şey yok" dedi.
Bunun üzerine İtalyan Şef Danilo Zanna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu son hafta. Haftalarca burada yarışıyoruz. Ama bence tüm MasterChef boyunca gerçekten parlak bir yol çizdin. Muhteşem bir hikaye anlattın. iyi ki varsın, iyi ki buraya geldin."