Demet Özdemir karlar içinde mayolu poz verdi! Ortalık karıştı! Kimi Gülşen Bubikoğlu kimi Seren Serengil kimi de Bella Hadid sandı...
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 2 yıllık birlikteliklerini 28 Ağustos'ta evlilikle taçlandıran Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen oyuncu, şimdi ise beyaz mayosuyla karlar içinde verdiği pozla adından söz ettirdi. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafta Özdemir; Gülşen Bubikoğlu, Seren Serengil ve Bella Hadid'e benzetildi. İşte Demet Özdemir'in o pozu...
03.01.2023 01:45 - Son Güncelleme: 03.01.2023 01:45
İlk televizyon deneyimini Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşayan Demet Özdemir, kariyerindeki asıl sıçrayışı Erkenci Kuş ile yaşadı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile 2 yıllık birlikteliklerini 28 Ağustos'ta evlilikle taçlandırdı.
Böylelikle binlerce yorum ve beğeni alan fotoğrafta Demet Özdemir; Gülşen Bubikoğlu, Seren Serengil ve Bella Hadid'e benzetildi.