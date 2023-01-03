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Haberler Magazin Seren Serengil'den Neslihan Atagül'e imalı yorum: "N'olur..." Eşi Kadir Doğulu'nun aldattığını iddia etmiş konuşmaları çalıntı denmişti

Seren Serengil'den Neslihan Atagül'e imalı yorum: "N'olur..." Eşi Kadir Doğulu'nun aldattığını iddia etmiş konuşmaları çalıntı denmişti

2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti. O Ses Türkiye'nin 2023 Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen çift özel hayatlarına dair bir hikayelerini paylaşmışlardı ancak o hikayenin çalıntı olduğu iddia edilmişti. Doğulu çifti bu kez Seren Serengil'in, Atagül'e yaptığı yorumla gündemde.

03.01.2023 09:01 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:01
Seren Serengil’den Neslihan Atagül’e imalı yorum: N’olur... Eşi Kadir Doğulu’nun aldattığını iddia etmiş konuşmaları çalıntı denmişti

Uzun bir süredir Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile yasak aşk yaşadığını ileri süren Seren Serengil, Neslihan Atagül'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşıma sessiz kalamadı.

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Seren Serengil’den Neslihan Atagül’e imalı yorum: N’olur... Eşi Kadir Doğulu’nun aldattığını iddia etmiş konuşmaları çalıntı denmişti

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Neslihan Atagül, "Böyle bir gece" notunu düştü.

Seren Serengil’den Neslihan Atagül’e imalı yorum: N’olur... Eşi Kadir Doğulu’nun aldattığını iddia etmiş konuşmaları çalıntı denmişti

Atagül'ün ihanete uğradığını ileri süren Seren Serengil ise paylaşıma "Neslihan sen çok özel bir kızsın ne olur" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.

Seren Serengil’den Neslihan Atagül’e imalı yorum: N’olur... Eşi Kadir Doğulu’nun aldattığını iddia etmiş konuşmaları çalıntı denmişti

NELER OLMUŞTU?

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, yayında Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisi hakkında uzun uzun konuşmuştu.

Seren Serengil’den Neslihan Atagül’e imalı yorum: N’olur... Eşi Kadir Doğulu’nun aldattığını iddia etmiş konuşmaları çalıntı denmişti

Bir hafta önce de ikili hakkında çıkan ihanet iddiasıyla ilgili konuşan Serengil, ilişkide 2. kadın olarak gösterilen Serra Arıtürk ile geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmayı anlatmıştı.

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