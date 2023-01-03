Seren Serengil'den Neslihan Atagül'e imalı yorum: "N'olur..." Eşi Kadir Doğulu'nun aldattığını iddia etmiş konuşmaları çalıntı denmişti
2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti. O Ses Türkiye'nin 2023 Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen çift özel hayatlarına dair bir hikayelerini paylaşmışlardı ancak o hikayenin çalıntı olduğu iddia edilmişti. Doğulu çifti bu kez Seren Serengil'in, Atagül'e yaptığı yorumla gündemde.
03.01.2023 09:01 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:01
Uzun bir süredir Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile yasak aşk yaşadığını ileri süren Seren Serengil, Neslihan Atagül'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşıma sessiz kalamadı.
13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Neslihan Atagül, "Böyle bir gece" notunu düştü.
NELER OLMUŞTU?
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, yayında Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisi hakkında uzun uzun konuşmuştu.