Masterchef'ten elenen Berker çıka çıka bakın kim çıktı! Elendikten sonra paylaştı Güzide katılınca ortalık karıştı "Yapmadım mı yapamadım mı?"

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Geceye veda eden isim olan Berker yaptığı açıklamada ise, "Burada psikoloji de yarışıyor şefim. Biraz tek hissettim kendimi. Burada olmak gerçekten çok güzeldi. Bu sefer ağlamadan çıkacağım, o yüzden çok konuşmak istemiyorum. Buradan ayrılırken hiç keşkem yok. All Star'dan biraz erken elendiğimi düşünüyorum." dedi.