Pınar Deniz’in mutluluk gözyaşları! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı ağlarken paylaştı! Ortalık karıştı! “Pınar Deniz evleniyor...”

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Kaan Yıldırım'la aşklarına doludizgin devam eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kafa karıştırdı. Ağlarken çekilen bir pozunu yayınlayan Deniz'in hem fotoğrafı hem de paylaşımına düştüğü not evlilik teklifi aldığı yönde yorumlandı. İşte o paylaşım...
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Ceylin karakterini canlandırdığı Yargı dizisinin sezon finali yapmasıyla sevgilisi Kaan Yıldırım'la tatile çıktı.
Bodrum ve Yunanistan'ın ardından rotalarını İngiltere'ye çeviren ünlü çift, sosyal medya hesaplarında tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Deniz'in 2.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise kafa karıştırdı.