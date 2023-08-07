Pınar Deniz’in mutluluk gözyaşları! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı ağlarken paylaştı! Ortalık karıştı! “Pınar Deniz evleniyor...”

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Kaan Yıldırım'la aşklarına doludizgin devam eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kafa karıştırdı. Ağlarken çekilen bir pozunu yayınlayan Deniz'in hem fotoğrafı hem de paylaşımına düştüğü not evlilik teklifi aldığı yönde yorumlandı. İşte o paylaşım...