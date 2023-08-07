Didem Soydan'ın unutamadığı sevgilisi bakın kim çıktı ortalık karışınca mecbur itiraf etti! Can Bonomo ve Öykü Karayel'in paylaşımları sonrası...

Didem Soydan, Youtube'da katıldığı bir programda öyle bir açıklama yaptı ki ortalık bir anda birbirine girdi. Soydan'ın aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemesi üzerine akıllara iki yıl aşk yaşadığı Can Bonomo geldi. Soydan'ın açıklmasından kısa bir süre sonra Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'den gelen paylaşımlar cevap niteliğindeydi. Tüm bu yaşananların ardından Didem Soydan'dan konuya dair ilk açıklama geldi. Bakın Didem Soydan'ın ailesi olan ve bir türlü unutamadığı sevgilisi kimmiş.
Didem Soydan bir konuştu ortalık birbirine girdi. Peki Didem Soydan'ın unutamadığı sevgilisi gerçekten Can Bonomo mu? Soydan'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Her şey Didem Soydan'ın katıldığı bir Youtube programında yaptığı açıklamayla başladı.
Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan Soydan, hâlâ eski bir sevgilisine aşık olduğunu ve o kişinin evli ve çocuklu olduğunu söyleyerek izleyenleri şaşırtmıştı.