Masterchef'ten elenen Barış Demir'in hayat hikayesi yürekleri dağladı! Bu sezon tavırlarıyla tepki çeken Barış Demir meğer...

Yarışmacıların hem en iyi yemeği yapmak için mücadele verdiği hem de psikolojik savaş verdiği Masterchef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri de Barış Demir. Masterchef All-Star sezonunun tavırlarıyla en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Demir, son olarak yarışmaya veda eden isim oldu. Vedasıyla sosyal medyaya damgasını vuran Barış Demir'in hayat hikayesi yürek yakan cinsten.