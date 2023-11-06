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Masterchef'ten elenen Barış Demir'in hayat hikayesi yürekleri dağladı! Bu sezon tavırlarıyla tepki çeken Barış Demir meğer...

Yarışmacıların hem en iyi yemeği yapmak için mücadele verdiği hem de psikolojik savaş verdiği Masterchef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri de Barış Demir. Masterchef All-Star sezonunun tavırlarıyla en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Demir, son olarak yarışmaya veda eden isim oldu. Vedasıyla sosyal medyaya damgasını vuran Barış Demir'in hayat hikayesi yürek yakan cinsten.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 10:38 Güncelleme 06 Kasım 2023, 10:38
Masterchef’ten elenen Barış Demir’in hayat hikayesi yürekleri dağladı! Bu sezon tavırlarıyla tepki çeken Barış Demir meğer... 1

Masterchef 2023 All-Star'a veda eden Barış Demir'in hayat hikayesi yürekleri dağladı. İşte haberin detayları...

Masterchef’ten elenen Barış Demir’in hayat hikayesi yürekleri dağladı! Bu sezon tavırlarıyla tepki çeken Barış Demir meğer... 2

Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara seçildi. Dilara, Cemre ve Alican ilk turdan çıkarken Esra, Tolga, Barış ve Batuhan ikinci tura kaldı.

Masterchef’ten elenen Barış Demir’in hayat hikayesi yürekleri dağladı! Bu sezon tavırlarıyla tepki çeken Barış Demir meğer... 3

Nar ve Brüksel lahanası verilen yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık yemeği yaptı ve Dilara yukarı çıkan ilk isim oldu.

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