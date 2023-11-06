3 çocuk babası Hakan Ural’ın kızlarıyla ev haline bakın: Leopar desenli şortu dikkat çekti! İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa’dan

Hakan Ural henüz 19 yaşındayken Sibel Can'la nikah masasına oturdu ve çiftin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı oldu. Sibel Can'la 11 yıl evli kalan Ural, 2002 senesinde tanıştığı Ezgi Can Ural ile 2005'te dünyaevine girdi. Ural'ın bu evlilikten de Gisela adını verdiği bir kızı oldu. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer veren ünlü sunucu ve oyuncu Ural, son olarak kızları Gisela ile Melisa'yla ev halini yayınladı. Baba-kız paylaşımı dikkat çekerken Ural'ın leopar desenli şortu çok konuşuldu.