Alina Boz’a evlilik teklifi eden Umut Evirgen’den bomba Serenay Sarıkaya hamlesi! Fark edilince geri adım attı ancak...

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un ilişkisi sürpriz bir şekilde son buldu. Özer'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan Boz, gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan Evirgen'in, "Bu kez başka" deyip Alina Boz'a evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Alina Boz ile evlilik planları yapan Evirgen'in Serenay Sarıkaya hamlesi gündem oldu. İşte detaylar...