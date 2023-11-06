Alina Boz’a evlilik teklifi eden Umut Evirgen’den bomba Serenay Sarıkaya hamlesi! Fark edilince geri adım attı ancak...

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un ilişkisi sürpriz bir şekilde son buldu. Özer'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan Boz, gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan Evirgen'in, "Bu kez başka" deyip Alina Boz'a evlilik teklifi ettiği öğrenildi. Alina Boz ile evlilik planları yapan Evirgen'in Serenay Sarıkaya hamlesi gündem oldu. İşte detaylar...
Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre aşk yaşadı. Ancak evlilik haberi beklenen çift geçen yıl sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.
Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı.
Ayrılığı fırsat bilen Umut Evirgen, uzun süredir markajında olan Alina Boz ile yakınlaşmayı başardı ve sevgilisine kısa sürede evlilik teklifi etti.