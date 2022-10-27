Masterchef’ten elenen Atike Bozyaka nihayet kızı Rana’yı paylaştı! 17 yaşında koskoca bir genç kız! ’Kızım için yarışmadayım’ demişti

Yarışmacıların şef tabaklarını değerlendiren MasterChef jürisi, Tayfun'u potandan çıkan ilk isim olarak açıkladı. Elendiğini öğrendikten sonra Atike gözyaşlarını tutamadı. Atike konuşma yaparken duygusal anlar yaşadı. ''Sizi seviyorum. Eleştirinizi, nasihatlarınızı hepsini cebime koyuyorum. Psikolojik olarak çok zor bir yer. ''Sizin dışınızda teşekkür etmek istediğim bir aile daha var.'' diyerek MasterChef ekibini saydı. Atike yaptığı açıklamada, "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" dedi.