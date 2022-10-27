Masterchef'ten elenen Atike Bozyaka nihayet kızı Rana'yı paylaştı! 17 yaşında koskoca bir genç kız! 'Kızım için yarışmadayım' demişti
Yarışmacıların Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döktükleri, Masterchef 2022'de son olarak elenen isim Atike Bozyaka oldu. Yarışmaya yedek kadrodan dahil olan Atike Bozyaka'nın elenmesi izleyiciler için sürpriz oldu. Sık sık yarışmaya 'kızı için' geldiğini söyleyen Atike Bozyaka hakkında en çok merak edilen konu ise kızı Rana'ydı. Atike Bozyaka nihayat, 17 yaşındaki Rana'nın fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar ve Atike Bozyaka hakkında tüm merak edilenler...
Yarışmacıların şef tabaklarını değerlendiren MasterChef jürisi, Tayfun'u potandan çıkan ilk isim olarak açıkladı. Elendiğini öğrendikten sonra Atike gözyaşlarını tutamadı. Atike konuşma yaparken duygusal anlar yaşadı. ''Sizi seviyorum. Eleştirinizi, nasihatlarınızı hepsini cebime koyuyorum. Psikolojik olarak çok zor bir yer. ''Sizin dışınızda teşekkür etmek istediğim bir aile daha var.'' diyerek MasterChef ekibini saydı. Atike yaptığı açıklamada, "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" dedi.
SORU CEVAP YAPTI
Geçtiğimiz günlerde MasterChef'ten elenen Atike Bozyaka sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı.
Birçok soruya yanıt veren Atike, en çok merak edilen detaya da cevap verdi. MasterChef Atike'nin kızı ve babası yarışmanın izleyenleri tarafından sık sık araştırılıyordu.