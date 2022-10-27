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Masterchef'ten elenen Atike Bozyaka nihayet kızı Rana'yı paylaştı! 17 yaşında koskoca bir genç kız! 'Kızım için yarışmadayım' demişti

Yarışmacıların Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döktükleri, Masterchef 2022'de son olarak elenen isim Atike Bozyaka oldu. Yarışmaya yedek kadrodan dahil olan Atike Bozyaka'nın elenmesi izleyiciler için sürpriz oldu. Sık sık yarışmaya 'kızı için' geldiğini söyleyen Atike Bozyaka hakkında en çok merak edilen konu ise kızı Rana'ydı. Atike Bozyaka nihayat, 17 yaşındaki Rana'nın fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar ve Atike Bozyaka hakkında tüm merak edilenler...

27.10.2022 12:27 - Son Güncelleme: 27.10.2022 12:27
Masterchef’ten elenen Atike Bozyaka nihayet kızı Rana’yı paylaştı! 17 yaşında koskoca bir genç kız! ’Kızım için yarışmadayım’ demişti

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te son olarak elenen yarışmacı Atike Bozyaka oldu. Masterchef Atike günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

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Masterchef’ten elenen Atike Bozyaka nihayet kızı Rana’yı paylaştı! 17 yaşında koskoca bir genç kız! ’Kızım için yarışmadayım’ demişti

Son üçe Fatma Nur, Atike ve Tayfun kaldı. İkinci oyun için tezgah başına geçtiler. Bu aşamada Danilo Şef'in tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

Masterchef’ten elenen Atike Bozyaka nihayet kızı Rana’yı paylaştı! 17 yaşında koskoca bir genç kız! ’Kızım için yarışmadayım’ demişti

Yarışmacıların şef tabaklarını değerlendiren MasterChef jürisi, Tayfun'u potandan çıkan ilk isim olarak açıkladı. Elendiğini öğrendikten sonra Atike gözyaşlarını tutamadı. Atike konuşma yaparken duygusal anlar yaşadı. ''Sizi seviyorum. Eleştirinizi, nasihatlarınızı hepsini cebime koyuyorum. Psikolojik olarak çok zor bir yer. ''Sizin dışınızda teşekkür etmek istediğim bir aile daha var.'' diyerek MasterChef ekibini saydı. Atike yaptığı açıklamada, "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" dedi.

Masterchef’ten elenen Atike Bozyaka nihayet kızı Rana’yı paylaştı! 17 yaşında koskoca bir genç kız! ’Kızım için yarışmadayım’ demişti

SORU CEVAP YAPTI

Geçtiğimiz günlerde MasterChef'ten elenen Atike Bozyaka sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı.

Masterchef’ten elenen Atike Bozyaka nihayet kızı Rana’yı paylaştı! 17 yaşında koskoca bir genç kız! ’Kızım için yarışmadayım’ demişti

Birçok soruya yanıt veren Atike, en çok merak edilen detaya da cevap verdi. MasterChef Atike'nin kızı ve babası yarışmanın izleyenleri tarafından sık sık araştırılıyordu.

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