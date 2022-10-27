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Haberler Magazin MasterChef'te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

MasterChef'te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

MasterChef'te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki... MasterChef'te final yaklaşırken rekabette iyiden iyiye arttı. Burak ile Tayfun'un takım kaptanlığı yaptığı yeni haftanın ikinci bölümünde iki takım, yabancı ülkelerin meşhur lezzetlerinden bir ürün çıkartmaya çalışacaklar. Oldukça telaşlı olan ekiplerden bir yarışmacı, yemeğini yetiştirme çabası içerisindeyken dengesini kaybederek düştü. Bu anlar anbean kameralara da yansıdı.

27.10.2022 12:52 - Son Güncelleme: 27.10.2022 12:58
MasterChef’te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

MasterChef'te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef’te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

MasterChef Türkiye'de rekabet iyice kızışıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye'de; dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna hem şeflik hem de hocalık yapıyorlar.

MasterChef’te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

Son bölümlere yaklaşılırken rekabetin iyice kızıştığı yarışmanın yeni bölümünde yürekleri ağza getiren bir olay yaşanıyor.

MasterChef’te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

İkişerli gruplar halinde ülke mutfaklarının yemeklerinin yapıldığı yeni bölümde Yağız ile Görkem eşleşiyor.

MasterChef’te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

MASTERCHEF'TE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN OLAY!

Fragmanda yer alan görüntülerde; bir yarışmacının koştuğu sırada dengesini kaybedip yere düştüğü ve kafasını sert bir biçimde çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Bu kişinin de Görkem olduğu tahmin ediliyor.

MasterChef’te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

MasterChef'in fragmanında yer alan bu görüntülerin ardından o yarışmacının sağlık durumunun nasıl olduğu da merak konusu oldu

MasterChef’te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

. Kafasını çarpan kişinin kim olduğu ve sağlık durumu hakkındaki net durum, yeni bölümde belli olacak.

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