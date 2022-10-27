MasterChef'te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...
MasterChef'te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki... MasterChef'te final yaklaşırken rekabette iyiden iyiye arttı. Burak ile Tayfun'un takım kaptanlığı yaptığı yeni haftanın ikinci bölümünde iki takım, yabancı ülkelerin meşhur lezzetlerinden bir ürün çıkartmaya çalışacaklar. Oldukça telaşlı olan ekiplerden bir yarışmacı, yemeğini yetiştirme çabası içerisindeyken dengesini kaybederek düştü. Bu anlar anbean kameralara da yansıdı.
27.10.2022 12:52 - Son Güncelleme: 27.10.2022 12:58
MasterChef'te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...
MasterChef Türkiye'de rekabet iyice kızışıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye'de; dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna hem şeflik hem de hocalık yapıyorlar.
MasterChef'in fragmanında yer alan bu görüntülerin ardından o yarışmacının sağlık durumunun nasıl olduğu da merak konusu oldu