MasterChef’te yürekler ağza geldi o an herkes dumura uğradı! Yarışmacının ayağı kaydı kafasını tezgahın köşesine öyle bir vurdu ki...

MASTERCHEF'TE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN OLAY!

Fragmanda yer alan görüntülerde; bir yarışmacının koştuğu sırada dengesini kaybedip yere düştüğü ve kafasını sert bir biçimde çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Bu kişinin de Görkem olduğu tahmin ediliyor.