Halit Kıvanç'a veda... Cenaze töreninde duygusal anlar: "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle zihinlerimizde iz bırakan..."

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise , "Spor, kültür ve Sanatta güzel anların sesi olan güzel bir insandı. Örnek kişilikti. Bu izlerini taşıyıp yarınlara aktaracak medya insanları onun yolundan gidecektir. Milletimizin başı sağolsun" dedi.