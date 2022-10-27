Halit Kıvanç'a veda... Cenaze töreninde duygusal anlar: "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle zihinlerimizde iz bırakan..."
Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. Ünlü spiker, sporun unutulmaz sesi Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.
HALİT KIVANÇ'A VEDA...
Türkiye'nin unutulmaz spor spikeri Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi.
Töreni Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongris sundu. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belgeselini yapan Nebi Özgentürk, spor spikerleri Metin Uca ve birçok davetli katıldı.
97 yaşında hayatını kaybeden ünlü sunucu Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, babasının işini düzgün yapmaya gayret ettiğini spor spikerliği yaparken daha tuvalette sporcuların isimlerini ezber yaptığını, mesleğinde yükselirken kimsenin üzerine basarak yükselmediğini söyledi.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise , "Spor, kültür ve Sanatta güzel anların sesi olan güzel bir insandı. Örnek kişilikti. Bu izlerini taşıyıp yarınlara aktaracak medya insanları onun yolundan gidecektir. Milletimizin başı sağolsun" dedi.
Duayen gazeteci ve Spor Spikeri Halit Kıvanç Zincirlikuyu Camiinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek.