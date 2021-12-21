Masterchef'ten elenen Araz'ın eşi çıka çıka kim çıktı çok yakından tanıyoruz! 1 haftalık evliyken gelen Araz Aknam meğer...
Uzunca bir süre yedeklerde yer alıp, ana kadroya kalmak için ter döken Araz Aknam ana kadroya girdikten sonra yarışmaya renk gelmişti Aslında mühendis olan, tek tecrübesi çevresine yemek yapmak olan Masterchef Araz, yeteneğiyle düşman çatlatıyor. Masterchef'e geldiğinden bu yana sempatik tavrılarıyla da herkesin kalbini kazanan Araz Aknam, önceki akşam yapılan elemede, yarışmaya veda eden isim oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Araz Aknam hakkında kimdir, aslen nereli, kaç yaşında gibi şeyleri araştıranlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Masterchef Araz hakkında merak edilenler.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, takım oyunlarının ardından potaya üç eleme adayı göndermişti. TV8'in sevilen yarışma programında Araz, Eren ve Mert eleme turunda mücadele etti. Kakule ile yaratıcı tabaklar çıkaran üç isim arasından biri MasterChef olma hayallerine veda etti. İşte, MasterChef'te yaşananlar...
İki takım arasından kaybeden takımın potaya gönderdiği üç yarışmacı pazar akşamı yarışmada kalmak için mücadele etti. Araz, Eren ve Mert, jürinin kendilerinden istediği kakule ile yaratıcı lezzetleri çıkarmak için üstün çaba sarf etti. Tadımın ardından jüri oylaması ile Araz ve Mert 17 puanla berabere kalırken Eren ise ilk turun birincisi oldu.
Araz elendiğini öğrendikten sonra şu açıklamalarda bulundu: Burada çok güzel bir serüven yaşadım. Gururlu bir noktadayım, güzel bir yere kadar getirebildim bence. Basit hataları herkes her zaman yapabilir. Elimden geleni yaptım. Mutfağı da bırakmayacağım. Önlüğü çıkarıp teslim ettim. Birçok şefin arasından sekizinci olarak veda ediyorum. Diğer insanlara örnek olsun hiçbir zaman tutkularını baskılamasınlar.
MASTERCHEF ARAZ AKNAM ASLEN NERELİ?
MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Babası İran Azerisi olan Araz'ın annesi Türktür. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir.