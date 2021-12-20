Teoman ile ünlü oyuncunun aşk bombası sosyal medyada patladı! Yaz aylarında Uraz Kaygılaroğlu ile dudak dudağa görüntülenmişti...
Teoman ile ünlü oyuncu arasında sürpriz yakınlaşma! Gülcan Arslan ile aşk yaşamaya başlayan Teoman sosyal medyadan paylaştı, gelişmeler magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun zamandır adı kimseyle anılmayan Teoman ile yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan'ın bir davette yakınlaştığı iddia edildi.Gecenin hemen ertesi günü Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan'ın dans ettiği anları paylaştı. Sürpriz aşk bombası sonrası Teoman ile Gülcan Arslan arasındaki yaş farkı da merak konusu oldu.
20.12.2021 09:13
- Son Güncelleme: 20.12.2021 09:40
Teoman ile ünlü oyuncunun aşk bombası sosyal medyada patladı! Yaz aylarında Uraz Kaygılaroğlu ile dudak dudağa görüntülenmişti güzel oyuncu...
Uzun bir süredir hayatında kimsenin olmadığı bilinen Teoman ve yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan'ın bir davette yakınlaştığı iddia edildi.
Bu paylaşım sonrası Arslan'da Teoman'ın paylaşımını kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı ve Teoman'ı sosyal medyadan takibe aldı.
URAZ İLE BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Gülcan Arslan, daha önce arkadaşlarıyla gittiği tatilde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Ancak, ikilinin birlikteliği uzun sürmemişti.