Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı “sürpriz bebeğim” dediği 3 numarasını paylaştı: Kendisini doğurmuş! İlk hamle İbrahim Tatlıses’in kızından...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun programıyla adını duyuran ve şimdilerde Hakan Ural'la sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında Mustafa Namlı ile evlendi. Bu evlilikten üç evladı olan Namlı, en minik bebeğini geçen yıl kucağına aldı. Ünlü sunucunun Aren adını verdiği oğlu dün 1 yaşına bastı. Oğlunun doğum gününe özel paylaşım yapan Namlı'nın yayınladığı aile pozları büyük ilgi gördü. İlk hamle İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızından gelirken minik Aren'i görenler "Tuğba kendini doğurmuş" yorumunu yaptı.