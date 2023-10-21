Masterchef'ten çıktı Yemekteyiz'de akıllara durgunluk veren bir yemek yaptı "Buna izin verilmemeliydi" Masterchef Fikret Tuğ...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında aradığını bulamayan Fikret Tuğ, soluğu yine aynı kanalda yayınlanan Yemekteyiz programında aldı. İddialı yarışmacı menü seçimiyle herkesin ağzını açık bıraktı. Masterchef Fikret, menüsünde ballı hardallı kurbağa bacağını tercih edince sosyal medya sallandı. İşte haberin detayları...
Fikret Tuğ, Masterchef tarihinin en olaylı yarışmacılarından biriydi. Hatta o kadar çok konuşuyordu ki, Somer Sivrioğlu'nun kulaklıklı protestosu hala hafızalarda.
Fikret Tuğ'un MasterChef döneminde, Mehmet Şef'e yazdığı mesaj da oldukça konuşulmuştu. Şef Yalçınkaya; "İlginç bir şey yaşadım. Dün gece eve gittim. Telefonda programla ilgili yorumlara bakıyordum. Hesabımdaki mesajlar kutusunda, yarışmacılardan birinden gelen mesajı gördüm" diyerek Fikret'in kendisine mesaj attığını açıklamıştı.
Fikret ise; "Bazen insanlar morali bozulduğu zaman modu da düşüyor. İlk oyundan sonra hatalar benimdi. Herkese söz hakkı verirken sıra bana geldi ama 'Yorum yapmak istemiyorum' dedim. Bu patavatsızlığımdan dolayı özür diliyorum. Bugün de o iddialı sözlerden arınarak daha güzel şekilde yarışacağıma inanıyorum. Bunu yaşıma vermenizi umuyorum" demişti.