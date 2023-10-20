Murat Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Sibel Taşçıoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. 47 yaşındaki ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkılıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Taşçıoğlu'nun memleketi...
Murat Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?
Sibel Taşçıoğlu, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.
2000 -2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı.