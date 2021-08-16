Masterchef’ten ayrıldı TV 8’in perde arkasını ifşa etti ’jüri adam tutuyor yarışmaktan bıktım!’ Emir Elidemir bir konuştu tam konuştu

New York'tan döndükten sonra MasterChef'e katılma fikri nereden çıktı?

MasterChef'e katılmayı zaten istiyordum ama profesyonel mutfaklarda çalıştığım için yarışma programlarına biraz ön yargılıydım. Pandemi dönemine denk gelmesi katılmam için beni teşvik etti. Bence yarışmayı hak eden kişi kazandı. Eğer halk oylaması olsaydı belki ben kazanırdım. Ama orada bir hata yaptım ve elendim.