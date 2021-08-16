Masterchef'ten ayrıldı TV 8'in perde arkasını ifşa etti 'jüri adam tutuyor yarışmaktan bıktım!' Emir Elidemir bir konuştu tam konuştu
Öyle bir itiraf yaptı ki bu sözler Masterchef ve TV 8'i karıştıracak cinsten... 4.sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya başlayan Masterchef'in bu sezonda da jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturuyor. TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef tüm hızıyla yoluna devam ederken bu itiraflar bir anda her şeyin seyrini değiştirdi. Masterchef'te geçen sezon yarışan ve yarışmanın flaş isimlerinden biri olan Emir Elidemir'in özel hayatından, Masterchef'in perde arkasına, sevgilisinden hakkında merak edilen her şeyi bir bir anlattı. Ancak Masterchef hakkında verdiği bir detay sosyal medyayı karıştırdı.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 4. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ederken, eski yarışmacıları da şöhretin tadını çıkarıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz sezona damgasını vuran isimlerden biri olan Emir Elidemir. Bize Kaldı adlı bir Youtube kanalına konuk olan Emir Elidemir'in Masterchef ile ilgili açıklamaları sosyal medyayı salladı. İşte Emir Elidemir'in o açıklamaları.
MasterChef Türkiye'de geçen sezonun yarışmacılarından biri olan Emir Elidemir, hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle herkesin favorisi olmuştu. Yarışmanın ardından leziz ve pratik yemek tariflerini verdiği videoları sosyal medyada paylaşmaya başlayan Emir, Instagram'da 524 bin, TikTok'ta ise 650 bin takipçiye sahip.
Restoran açacak mısın?
Restoran açmayı şu anlık düşünmüyorum. Açsaydım, fine dining üzerine bir restoran açmak isterdim. Ama bu restoranı bundan on sene sonra açmak istiyorum. Eğer yakın zamanda restoran açarsam, toplumun geneline hitap eden bir yer açarım. Bu mekanı pandemi dalgası biraz daha kırıldıktan sonra, 1 sene sonra açmayı düşünüyorum.
New York'tan döndükten sonra MasterChef'e katılma fikri nereden çıktı?
MasterChef'e katılmayı zaten istiyordum ama profesyonel mutfaklarda çalıştığım için yarışma programlarına biraz ön yargılıydım. Pandemi dönemine denk gelmesi katılmam için beni teşvik etti. Bence yarışmayı hak eden kişi kazandı. Eğer halk oylaması olsaydı belki ben kazanırdım. Ama orada bir hata yaptım ve elendim.